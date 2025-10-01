<p><strong>Einrichtung für Gastronomielokal im Kulturtreff Sonne und Dienstleistungswettbewerb für Schulerweiterung<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Am 24. September trat der Gemeinderat von Nals zur vierten Sitzung der laufenden Amtsperiode zusammen. Dabei wurden mehrere Investitionsvorhaben besprochen und einige Kommissionen neu besetzt.<\/p><p><br><\/p><p>Zu Beginn informierte Bürgermeister Eduard Gasser über die geplante <strong>Einrichtung des Kellers im Kulturtreff Sonne<\/strong>. Der Raum war bereits teilweise für eine gastronomische Nutzung vorbereitet worden, nun soll die Führung ausgeschrieben werden.<\/p><p>Geplant sind Investitionen in eine neue Theke sowie in eine Küche. Dazu kommen kleinere bauliche Anpassungen, unter anderem der Einbau einer automatischen Schiebetür. Die Gesamtkosten sollen durch ein Darlehen von 250.000 Euro auf zwölf Jahre finanziert werden. Laut Ebner Kollmann können die Rückzahlungen durch die Einnahmen abgedeckt werden.<\/p><p><br><\/p><p>Auch für die <strong>Parkplatzsituation <\/strong>zeichnet sich in Gesprächen mit einem Grundeigentümer entlang der Schwanburgerstraße eine Lösung ab. Insgesamt zeigte sich der Rat der weiteren Entwicklung des Projekts gegenüber aufgeschlossen.<\/p><p><br>Einstimmig ratifiziert wurde die <strong>achte Haushaltsänderung 2025–2027<\/strong>. Umgeschichtet werden unter anderem Mittel für Bibliothek, Schule, Kindergarten, die energetische Sanierung des alten Kindergartenteils sowie für den Zivilschutz.<\/p><p><br><\/p><p>Auch der <strong>Planungsleitfaden für die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Nals<\/strong> fand nach ausführlicher Darstellung durch Ebner Kollmann breite Zustimmung. Hintergrund ist die demografische Entwicklung: ab dem Schuljahr 2028\/29 wird die Grundschule voraussichtlich neunklassig, womit die bisherigen Ausweichmöglichkeiten nicht mehr reichen.<\/p><p>Das Raumprogramm sieht künftig insgesamt zehn Klassenräume, eine Mensa, eine Aula und mehrere Fachräume vor. Damit wird die Schule so ausgestattet, wie es die geltenden Schulbaurichtlinien vorschreiben. Nur wenn diese Vorgaben eingehalten werden, kann die Gemeinde auf Förderungen zugreifen.<\/p><p>Angedacht ist ein Zubau von rund 960 Quadratmetern, zusätzlich wird der bestehende Altbau saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 4,7 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,8 Millionen Euro auf den Zubau, 500.000 Euro auf die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes, 470.000 Euro auf die Einrichtung sowie etwa 1,9 Millionen Euro auf Planung, Beträge zur Verfügung der Verwaltung, Mehrwertsteuer und Unvorhergesehenes. Die Planung könnte über einen Dienstleistungswettbewerb ausgeschrieben werden, da bereits viele Ideen im Rahmen des vorangegangenen Beteiligungsprojekts mit der Universität Innsbruck gesammelt wurden.<\/p><p>Insgesamt zeigte sich der Rat der weiteren Entwicklung des Projekts gegenüber aufgeschlossen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Ab 1. Jänner 2026 wird die Ortstaxe um 20 Cent pro Übernachtung erhöht<\/strong>. Die Gemeinde kann nun mit Einnahmen von ca. 20.000 € aus der Ortstaxe rechnen. Dieses Geld soll für die Finanzierung des Verwaltungsaufwandes und für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen verwendet werden.<\/p><p><br><\/p><p>Zudem wurde in dieser Sitzung der Bibliotheksrat neu bestellt, Kommissionen besetzt und ein Europabeauftragter für die Gemeinde ernannt.<\/p><p>Im Bericht des Bürgermeisters informierte Gasser unter anderem über den Stand der Gespräche zum Varesco-Stadel, über die neuen Öffnungszeiten des Recyclinghofes sowie über personelle Änderungen beim Gemeindepersonal.<\/p><p>Im Bericht der Referenten ging es um die aktuelle Kindergarten- und Schulsituation, die Arbeit des Seniorenschalters sowie Entwicklungen in Sport-, Vereins- und Jugendarbeit.<\/p><p>Alle Beschlüsse und Unterlagen sowie das Nalser Dorfblattl sind auf der Homepage der Gemeinde Nals <a href="https:\/\/www.nals.eu\/de">https:\/\/www.nals.eu\/de<\/a> (Amtstafel, Beschlüsse und Maßnahmen, Gemeindeblatt) sowie über die App Gem2Go einsehbar.<\/p><p><br><\/p>