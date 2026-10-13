<p>Die Gemeindestraße nach Sirmian ist wegen Asphaltierungsarbeiten im Abschnitt zwischen Sirmianer Straße Nr. 7 (Unterfinngut) und Sirmianer Straße Nr. 4 <strong>am Mittwoch, 14. und Donnerstag, 15. Oktober 2026 <\/strong> (Staffler) gesperrt.<\/p><p>Die Sperre ist<strong> in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:10 bis 18:00 Uhr<\/strong> aufrecht. Die Beförderung der Grundschüler muss gewährleistet werden. Jene Mittel- und Oberschüler, welche erst am Nachmittag von der Schule zurückkommen, werden von der Baufirma zu Fuß an der Baustelle vorbeigeleitet.<\/p><p>Dies hat Bürgermeister Eduard Gasser in seiner Anordnung Nr. 23\/2026 vom 12.10.2026 angeordnet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225829165-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>