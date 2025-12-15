<p>Die Gemeindeverwaltung informiert, dass die Müllsammelstelle für die Bewohner der Goldgasse 13-27 verlegt wird. Zum Schutz der Fußgänger ist es erforderlich die Müllsammelstelle auf die gegenüberliegende Straßenseite zu verlegen, und zwar an die Einfahrt zum öffentlichen Parkplatz kurz oberhalb des Restaurant Figl. Diese Neuregelung gilt ab sofort.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225777615-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>