<p>Das <strong>Land Südtirol <\/strong>lädt gemeinsam mit <strong>südtirolmobile<\/strong> alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung der <strong>Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel (Stadt- und Regionalbusse, Nightliner sowie Seilbahnen) zu beteiligen<\/strong>.<\/p><p><strong>Verbesserungsvorschläge für die Fahrpläne 2027<\/strong> können <strong>bis zum 4. Mai 2026 online-Fragebogen<\/strong>. Für jeden Fahrplanwunsch soll ein separates Formular verwendet werden.<\/p><p><strong>Informationen und der Link für die Rückmeldungen zu den Fahrplänen finden sich unter folgenden links:<\/strong><br>Pressemitteilung des Landes:<br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten">https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten<\/a><\/p><p>Homepage südtirolmobil:<br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/fahrplan-2027-jetzt-mitgestalten">https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/fahrplan-2027-jetzt-mitgestalten<\/a><\/p>