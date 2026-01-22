<p>Am <strong>22. und 23. März 2026<\/strong> findet das Verfassungsreferendum zur <em>„Riforma della giustizia“<\/em> statt.<\/p><p>Italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland können:<\/p><p><strong>1. Per Post wählen<\/strong><br>Wer im Ausland registriert ist (AIRE), erhält die Wahlunterlagen automatisch.<br>Bitte persönliche Daten und Adresse rechtzeitig aktualisieren, da die Unterlagen rund <strong>einen Monat vor der Wahl<\/strong> versendet werden.<\/p><p><strong>2. In Italien wählen<\/strong><br>Statt per Post kann man <strong>im eigenen italienischen Wahlkreis<\/strong> wählen.<br>Dafür muss eine schriftliche Erklärung (<strong>Option<\/strong>) bis spätestens <strong>24. Januar 2026<\/strong> abgegeben werden.<br>Die Option gilt nur für dieses Referendum und kann bis zum selben Datum widerrufen werden.<\/p><p><strong>Wichtig:<\/strong><br>Die Wähler sind selbst dafür verantwortlich, dass die Optionserklärung rechtzeitig beim Konsulat eingeht.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782327-1705&sprache=1"><strong>Option Formular<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225782328-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>