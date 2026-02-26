<p>Die Gemeindeverwaltung ersucht um Ihre Mithilfe.<\/p><p>Wir haben derzeit Wasserverluste an mehreren Stellen unserer Trinkwasserleitung. Diese Wasserverluste sind nicht immer oberflächlich sichtbar. Wir ersuchen deshalb alle Bürger, uns ungewöhnliche Geräusche in ihrem Heizraum zu melden. Dies sind meistens Anzeichen von Lecks in der näheren Umgebung. Meldungen bitte an unseren Gemeindearbeiter Daniel Pircher Tel. <a href="tel:+393717973587">+39 371 7973587<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225787153-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>