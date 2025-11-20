<p data-path-to-node="2">Der Bürgermeister teilt mit, dass der Fahrplan der Buslinie <strong>Nals-Vilpian-Terlan-Bozen<\/strong> ab <strong>Sonntag, dem 14. Dezember 2025<\/strong>, geändert wird.<\/p><p data-path-to-node="3">Die Fahrt, die derzeit um <strong>6:45 Uhr<\/strong> an der Haltestelle „Nals - Pfarrkirche“ abfährt, wird um <strong>5 Minuten vorverlegt<\/strong>.<\/p><table data-path-to-node="4" style="margin-right: calc(51%); width: 49%;"><thead><tr><td><strong>Detail<\/strong><\/td><td><strong>Alter Fahrplan<\/strong><\/td><td><strong>Neuer Fahrplan<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-path-to-node="4,1,0,0"><strong>Haltestelle<\/strong><\/td><td data-path-to-node="4,1,1,0">Nals - Pfarrkirche<\/td><td data-path-to-node="4,1,2,0">Nals - Pfarrkirche<\/td><\/tr><tr><td data-path-to-node="4,2,0,0"><strong>Abfahrt<\/strong><\/td><td data-path-to-node="4,2,1,0">6:45 Uhr<\/td><td data-path-to-node="4,2,2,0"><strong>6:40 Uhr<\/strong><\/td><\/tr><tr><td data-path-to-node="4,3,0,0"><strong>Vorverlegung<\/strong><\/td><td data-path-to-node="4,3,1,0"><br><\/td><td data-path-to-node="4,3,2,0"><strong>5 Minuten<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.nals.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219199119&detailonr=225774780-1705">zum Artikel der Gemeinde<\/a>