<p>Die Gemeinde Natz-Schabs erstellt derzeit einen Klimaplan, um den Energieverbrauch zu analysieren, Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln und um sich auf den Klimawandel vorzubereiten. <\/p><p>Bürger:innen können sich einbringen und an einer Umfrage teilnehmen, die vom <strong>22. September bis 27. Oktober 2025 <\/strong>online verfügbar ist.<\/p><p>Link zur Umfrage: <strong><a href="https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/WHTZR2Y" target="_blank"><em>https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/WHTZR2Y<\/em><\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.natz-schabs.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219510855&detailonr=225759594-605">zum Artikel der Gemeinde<\/a>