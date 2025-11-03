<p>Es wird eine Sperrmüllsammlung am<\/p><ul><li><strong>Samstag, 08.11.2025 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr<\/strong><br>(Samstag Vormittag wird kein Sperrmüll angenommen)<\/li><\/ul><p><strong><br><\/strong><\/p><p><strong>im Recyclinghof Rasen-Antholz\/Olang durchgeführt.<\/strong><\/p><p>Größere Mengen müssen direkt an die Mülldeponie geliefert werden.<\/p><p><strong>SPERRMÜLL: <\/strong>Teppichböden, lackiertes Holz, Spanplatten, Fensterrahmen, Matratzen, Divane, Ski usw.<\/p><p><strong><em>ACHTUNG, KEIN SPERRMÜLL: <\/em><\/strong>Alteisen, Autoreifen, Kühlschränke, Fernsehgeräte und Computer.<\/p><p>Diese müssen im Recyclinghof der Gemeinde zu den festgelegten Öffnungszeiten abgegeben werden.<\/p><h3>Die Abgabe des Sperrmülls ist kostenpflichtig!<\/h3><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.olang.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104492&detailonr=225771635-606">zum Artikel der Gemeinde<\/a>