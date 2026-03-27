<p>Zur weiteren Information und Beteiligung der Bevölkerung und der betroffenen Eigentümer wird bekanntgegeben, dass das im Betreff genannte Verfahren eingeleitet wurde:<\/p><p><strong>Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 100 vom 17.03.2026:<\/strong><\/p><p><strong><strong>Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Gebiet für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung<\/strong> <strong>auf <\/strong><strong>B.p. 1166 K.G. Partschins<\/strong><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.partschins.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370364&detailonr=225791884-607">zum Artikel der Gemeinde<\/a>