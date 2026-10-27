<p>Zur Information und Beteiligung der Bevölkerung sowie der betroffenen Eigentümer wird bekanntgegeben, dass folgendes Verfahren eingeleitet wurde:<\/p><p><strong>Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 314 vom 19.10.2026:<\/strong><\/p><p><strong><strong>Wohnbauzone C2 „Holzknecht“ – Abänderung Durchführungsplan - I. Maßnahme (Art. 60, Abs. 1 des L.G. Nr. 9 vom 10.07.2018, i.g.F)<\/strong><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.partschins.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370364&detailonr=225831380-607">zum Artikel der Gemeinde<\/a>