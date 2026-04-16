<p>Am Dienstag, 28. April 2026 findet um 19 Uhr eine Gemeinderatssitzung statt.<\/p><p>Die Liveübertragung der Gemeinderatssitzung erfolgt über den nachstehenden Link:<\/p><p><a href="https:\/\/us06web.zoom.us\/j\/81819720119?pwd=GXbP05kvR5k9YpXxYaaWuuMFcPdaIB.1">https:\/\/us06web.zoom.us\/j\/81819720119?pwd=GXbP05kvR5k9YpXxYaaWuuMFcPdaIB.1<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.partschins.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370364&detailonr=225796107-607">zum Artikel der Gemeinde<\/a>