<p>Im Rahmen der <strong>Gesundheitstage Naturns und Umgebung<\/strong> findet am <strong>Donnerstag, 22. Oktober 2026<\/strong>, das zweite von insgesamt vier thematischen Treffen zum Schwerpunktthema „<strong>Gesund essen<\/strong>“ statt. Im Mittelpunkt des Abends steht das Thema „<strong>Essstörungen erkennen und vorbeugen<\/strong>“.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.partschins.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370364&detailonr=225830380-607">zum Artikel der Gemeinde<\/a>