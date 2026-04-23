<p style="text-align: center;">Die Bibliothek Partschins bleibt wegen Montagearbeiten von<strong> Donnerstag, 23.04. bis einschließlich Montag, 27.04.2026<\/strong> geschlossen.<\/p><p style="text-align: center;"><strong>Die Bibliothek Rabland hat regulär geöffnet!<\/strong><\/p><p style="text-align: center;">Ausgeliehene Medien können online oder via Mail verlängert bzw. über die Rückgabebox in Partschins bzw. in der Bibliothek Rabland während der Öffnungszeiten zurückgegeben werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.partschins.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370364&detailonr=225797250-607">zum Artikel der Gemeinde<\/a>