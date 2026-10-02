<p><strong>Vom 5. Oktober bis zum 23. Dezember 2026 <\/strong>führt das Nationalinstitut für Statistik die Zählung der Bevölkerung und der Wohnungen durch. Die ausgewählten Haushalte sind aufgerufen, an der Zählung teilzunehmen und den Fragebogen zu beantworten.<\/p><p>Rückfragen im Meldeamt der Gemeinde Pfalzen (Sonja Bodner - Tel. 0474 529264)<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.pfalzen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225827099-616&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225827099" rel="noopener noreferrer">Flyer<\/a><\/p><p><br><\/p>