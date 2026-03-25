<p>Die Società Dante Alighieri bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein Gruppo Giovani Flowers, Lettera7 und der Gemeinde Pfatten einen Italienischkurs (Niveau Pre-A1) mit kostenlosem Shuttlebus-Service für die Einwohner von Pfatten an.<\/p><p> <\/p><p>📅 TERMINE UND INFOS<\/p><p>Obligatorisches Aufnahmegespräch am 2. April<\/p><p>Dauer: Vom 7. April bis 9. Juni (dienstags und donnerstags)<\/p><p>Uhrzeit: 08:45 – 11:15 Uhr<\/p><p>Veranstaltungsort: Sozial- und Gesundheitsbezirk Neumarkt<\/p><p> <\/p><p>🚌 KOSTENLOSER BUS-DIENST für Einwohner der Gemeinde Pfatten<\/p><p> <\/p><p>📝 ANMELDUNG:<\/p><p>Begrenzte Teilnehmerzahl (maximal 15 Personen)<\/p><p>📧 E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:societadantealighieribolzano@gmail.com">societadantealighieribolzano@gmail.com<\/a><\/p><p>📞 Für Informationen:<\/p><p>Vizebürgermeisterin Martine Parise: 345 8371990<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225791295-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>