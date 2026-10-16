<p>Hiermit wird der Bevölkerung mitgeteilt, dass ab 1. November das <strong>Bauamt nicht mehr zu den üblichen Parteienverkehrszeiten für den Publikumsverkehr geöffnet ist. <\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Persönliche Termine müssen vorab vereinbart werden.<\/p><p>Zur Kontaktaufnahme werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, eine E-Mail an folgende Adresse zu senden: <strong><a href="mailto:info@gemeinde.pfatten.bz.it">info@gemeinde.pfatten.bz.it<\/a><\/strong>.<\/p><p> <\/p><p>Wir danken der Bevölkerung für die Zusammenarbeit und das Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225830032-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>