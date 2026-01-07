<p>Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 252 vom 18.12.2025 wurde die Neueröffnung der Frist für die Abgabe der Ansuchen zum <strong>öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Vollzeitstelle als spezialisierter Arbeiter<\/strong> der IV Funktionsebene - Berufsbild Nr. 15 lt. Anlage 1 des Einheitstextes des Bereichsabkommens für die Bediensteten der Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und der Ö.B.P.B. vom 02.07.2015, der deutschen Sprachgruppe vorbehalten, beschlossen, wobei der<strong> neue Abgabetermin für das Einreichen der Ansuchen auf den 6. Februar 2026 - 12:00 Uhr<\/strong> festgelegt worden ist.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225779989-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>