<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass aufgrund des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 197 vom 30.10.2025, folgender öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben worden ist:<\/p><p>- Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung, auf unbefristete Zeit, von einer Stelle als – spezialisierter Arbeiter – IV -Funktionsebene in Vollzeit (100%) – Berufsbild 15 lt. Anlage 1 des Einheitstextes des Bereichsabkommens für die Bediensteten der Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und der Ö.B.P.B. vom 02.07.2015 – der deutschen Sprachgruppe vorbehalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225771480-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>