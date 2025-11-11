<p>Ein gemütliches Treffen zur Förderung des Lernes und Übens der deutschen, italienischen und englischen Sprache - mit<\/p><p>muttersprachlichen Moderator*innen.<\/p><p>Immer am Dienstag!<\/p><p>18\/11\/2025 - 16\/12\/2025 - 20\/01\/2026 - 17\/02\/2026 - 17\/03\/2026 - 21\/04\/2026 - 19\/05\/2026<\/p><p>Von 17:30 bis 18:30 Uhr<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225773157-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>