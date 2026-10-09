<p>Die Gemeinde Pfatten und das “Teatro Stabile di Bolzano“ laden alle Bürger zur Theatersaison 2026\/2027 "Quando il gioco si far puro" ein.<\/p><p>Eine wertvolle Gelegenheit für alle Theaterliebhaber. Das reichhaltige Programm dieses Jahres reicht von den großen Klassikern der Dramatik über brillante Komödien bis hin zu zeitgenössischen Tanzaufführungen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>KOSTENLOSER BUSTRANSPORT ZU ALLEN VORSTELLUNGEN<\/strong><\/p><p>Der Busservice gilt für Abonnentinnen und Abonnenten, solange Plätze verfügbar sind und nur nach vorheriger Reservierung, sowohl für Vorstellungen in Bozen als auch für jene in St. Jakob und Leifers.<\/p><p>WhatsApp: 366 6311044<\/p><p><a href="https:\/\/www.teatro-bolzano.it\/biglietteria\/bassa-atesina">Abbonamento Bassa Atesina - Teatro Stabile di Bolzano<\/a><\/p><p><br><\/p><p><strong>Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.<\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.teatro-bolzano.it\/biglietteria\/bassa-atesina"><\/a><\/strong><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225828185-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>