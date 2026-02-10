<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde innerhalb des <strong>18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende Formular verwendet werden. Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-mail (info@gemeinde.pfatten.bz.it) bzw. PEC (pfatten.vadena@legalmail.it) eingereicht werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225784877-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>