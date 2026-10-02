<p>In Südtirol findet am <strong>Dienstag, den 13. Oktober 2026<\/strong>, der <strong>Zivilschutz-Probealarm<\/strong> statt. <\/p><p>Beim Zivilschutz-Probealarm <strong>ab 10.00 Uhr<\/strong> wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit dem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. <\/p><p>Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen. Gleichzeitig werden auch die technischen Einrichtungen des Bevölkerungs- Informations-Systems BIS überprüft. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfatten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220296018&detailonr=225825948-2136">zum Artikel der Gemeinde<\/a>