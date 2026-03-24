<p>Im Sinne des geltenden Landesraumordnungsgesetzes Nr. 9\/2018 wird hiermit bekanntgegeben, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 139 vom 09-03-2026 folgendes Verfahren eingeleitet wurde:<\/p><ul><li><a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp" title="Bekanntmachung der Hinterlegung von Akten zur Raum- und Landschaftsplanung"><strong>1. Abänderung des Durchführungsplanes für das Gewerbegebiet D2 "Oberwiesen" in der Örtlichkeit Wiesen (Entwurf)<\/strong><\/a><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.pfitsch.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219728235&detailonr=225791087-1743">zum Artikel der Gemeinde<\/a>