<h4>Ein neues Infoblatt zur klimafreundlichen Mobilität<\/h4><p>Ein neues Infoblatt zeigt, wie jeder klimafreundlich mobil sein kann – mit praktischen Tipps, Infos zu Bus, Bahn und Fahrrad sowie Hinweisen auf Beiträge und Aktionen rund um nachhaltige Mobilität.<br><br>Nachhaltige Mobilität ist ein zentraler Baustein für den Klimaschutz. Um Bürger:innen praktische Tipps für den Alltag an die Hand zu geben, wurde das Infoblatt „Nachhaltig unterwegs – Klima schützen“ veröffentlicht. Die Broschüre wurde von der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Energieforum AFB aus Bozen erstellt.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769830-832&sprache=1">Artikel zur klimafreundlichen Mobilität<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769861-832&sprache=1">Infoblatt klimafreundliche Mobilität<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225769865-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>