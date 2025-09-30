<p>Liebe Bürger\/innen,<\/p><p><br>wir teilen mit, dass im Zeitraum vom 06.10.2025 bis 23.12.2025 in unserer Gemeinde die vom ISTAT\/ASTAT vorgeschriebene Dauerzählung der Bevölkerung abgewickelt wird. In unserem Gemeindegebiet wurden einige hundert Familien per Zufallsprinzip ausgelost, welche direkt vom ISTAT\/ASTAT einen Brief mit allen Informationen erhalten. Die Erhebung kann von der Familie selbständig online in der ersten Phase (vom 6. Oktober bis zum 9. Dezember 2025) gemacht werden. All jene, welche dies nicht machen möchten, werden im Zeitraum vom 12. November bis zum 23. Dezember 2025 von unserer beauftragten Erheberin Frau Ulrike Pircher, welche für unsere Gemeinde bereits verschiedene Zählungen durchgeführt hat, kontaktiert und sie wird den Fragebogen direkt mit Ihnen zuhause bzw. auch über Terminvereinbarung evtl. im Gemeindeamt ausfüllen und abschließen.<br>Die Teilnahme an der Dauerzählung der Bevölkerung 2025 ist für jede Familie verpflichtend und darum bitten wir um Ihre geschätzte Mitarbeit, um eventuelle Sanktionen zu vermeiden.<\/p><p><br>Für weitere Informationen steht Ihnen das Gemeindezählungsamt (Frau Gabriella Loszach, Tel +39 0473 057010) in den Amtsstunden zur Verfügung.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225766786-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>