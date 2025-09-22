<p>Mitte September fand die Auftaktveranstaltung zum Gemeindeentwicklungsprogramm mit unserem Gemeinderat statt<br>Die Firma RCM Solutions führte mit einigen Erklärungen zur Thematik sowie einem Workshop durch den Abend und wird auch den weiteren Verlauf begleiten.<br><br><strong>Am 02. Oktober um 19.00 Uhr findet der nächste Workshop statt, bei dem interessierte Bürger teilnehmen können.<\/strong><br><br>Eine Anmeldung im Gemeindesekretariat (Tel. 39 0473 057000) ist innerhalb Freitag 26.09.2025, 12.00 Uhr erforderlich.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225761334-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>