<p>Ab dem <strong>03.08.2026<\/strong> verliert die Identitätskarte in Papierform die Gültigkeit für die Ausreise in das Ausland, <strong>unabhängig <\/strong>von der aufgedruckten Fälligkeit.<br>Dies sieht die Europäische Verordnung Nr. 2019\/1157 vor, mit welcher neue Sicherheitsstandards für die Dokumente festgelegt wurden.<br>Um eventuelle längere Wartezeiten zu vermeiden, werden Sie angehalten, <strong>rechtzeitig eine elektronische Identitätskarte zu beantragen.<\/strong><br>Die Elektronische Identitätskarte kann im Meldeamt der Gemeinde Prad am Stilfserjoch zu den üblichen Amtszeiten NUR mit telefonischer Terminvereinbarung (<a href="tel:+390473057009">+39 0473 057009<\/a> oder <a href="tel:+390473057008">+39 0473 057008<\/a>) beantragt werden.<\/p><p><br>Notwendige Unterlagen beim Termin für die Neuausstellung:<br>• Die Identitätskarte in Papierform (auch wenn sie nicht verfallen ist)<br>• Ein aktuelles biometrisches Foto (nicht älter als 6 Monate)<br>• Sanitätskarte (Steuernummer)<br>• Im Fall von Verlust oder Diebstahl: Anzeige bei den Carabinieri<br>• Für die Beantragung der Identitätskarte für Minderjährige ist die Zustimmung beider Elternteile notwendig.<\/p><p>Kosten: € 22,00<\/p><p><br>Die Ausstellungsdauer des neuen Ausweises beträgt ca. 7 Tage und kann dann im Meldeamt abgeholt werden.<br>Die elektronische Identitätskarte ist für 10 Jahre gültig und kann auch als Zugang zu den Online-Diensten der öffentlichen Verwaltungen verwendet werden.<br>Auslandsitaliener, die im AIRE-Register eingetragen sind, können zum jetzigen Zeitpunkt die elektronischen Identitätskarte <strong>AUSSCHLIESSLICH <\/strong>beim zuständigen Konsulat beantragen.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225767252-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>