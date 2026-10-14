<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat, die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt des sogenannten Lebensmittelfonds für Familien zu informieren und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2026), gemäß Art. 7 Abs. 3 des Ministerialdekrets vom 24. Juni 2026, die Liste der Begünstigten der Karte im beigefügten Verzeichnis veröffentlicht und einsehbar sind, dort kann man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer nachsehen, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225829659-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>