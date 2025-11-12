<p>Die Gemeinde Prad am Stilfserjoch hat einen öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen – auch mittels Mobilität - zur Besetzung auf unbestimmte Zeit von Nr. 1 Stelle als diätetisch geschulter Koch IV. Funktionsebene - Berufsbild Nr. 19\/bis – Vollzeit 38 Wochenstunden ausgeschrieben.<\/p><p>Abgabetermin für die Gesuche ist der 11. Dezember 2025 12:00 Uhr<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225773410-832&sprache=1">Ausschreibung und Gesuchsvordruck<\/a><\/p>