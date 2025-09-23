<p>Weiter unten finden Sie den Download der Tagesordnung.<br><br>Die Sitzung des Gemeinderates erfolgt in Präsenz, den Bürgern wird auch die Möglichkeit gegeben, die Sitzung mittels Videostream live zu verfolgen.<br><br>Der Livestream startet einige Minuten vor Beginn der Sitzung.<br><br><a href="https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UClPLSwXva2iSTYXrfm8_qnw\/videos">Hier klicken um zum Livestream der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2025 zu gelangen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225763054-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>