<p>Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt im Sommer 2026 drei Praktikanten\/innen zu beschäftigen:<br><br>1 Praktikant\/in – (Einsatz im Gemeindebauhof)<br>1 Praktikant\/in – (Einsatz in der öffentlichen Bibliothek)<br>1 Praktikant\/in – (Einsatz in der Zentralküche)<br><br>Das Gesuch muss bis spätestens innerhalb <strong>Freitag den 13.02.2026 – 12:00 Uhr<\/strong> eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864526&detailonr=225782121-832">zum Artikel der Gemeinde<\/a>