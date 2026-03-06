<p>Die Gemeinde gibt derzeit jährlich mehrere tausend Euro für Papier und Postspesen für unterschiedliche Dienste aus. Diese Kosten sind nicht mehr zeitgemäß – vor allem, da dieses Geld in anderen Bereichen sinnvoller eingesetzt werden kann.<br><br>Wer auf die digitale Zustellung umsteigen möchte, kann der Gemeindeverwaltung eine gültige E-Mail-Adresse mitteilen, auf welcher die Zustellungen in Zukunft erfolgen sollen. Im Gemeindeamt liegt das entsprechende Formular auf, das ausgefüllt und abgegeben werden kann. Das Formula steht auch hier zum Download bereit.<br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prad.bz.it\/system\/web\/GetDocument.ashx?fileurl=%2fgemeindeamt%2fdownload%2f&menuonr=218864521">zum Artikel der Gemeinde<\/a>