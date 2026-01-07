<p>Vom <strong>08. bis 16. Jänner 2026<\/strong> findet die Online-Einschreibung in den Kindergarten statt. Die Einschreibungen für das Kindergartenjahr 2026\/2027 finden ausschließlich in telematischer Form über das <strong>Online- Portal<\/strong> der Autonomen Provinz Bozen- Südtirol „IOLE“ statt. Dafür sind ein digitalen Identität <abbr data-glossar-onr="225304020-609">SPID<\/abbr>, die elektronischen Identitätskarte <abbr data-glossar-onr="225303685-609">CIE<\/abbr> oder eine aktivierte Bürgerkarte Voraussetzung.<br>Eingeschrieben und zum Besuch zugelassen werden alle Kinder, die <strong>innerhalb Dezember 2026<\/strong> das dritte Lebensjahr vollenden und die Bestimmungen zur Impfpflicht erfüllen. Die Aufnahme kann auch gestaffelt erfolgen.<\/p><p>Weitere Informationen zur Einschreibung finden sie auf der Webseite des Landes Südtirol <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/bildung-sprache\/kindergarten\/einschreibungen.asp">https:\/\/www.provinz.bz.it\/bildung-sprache\/kindergarten\/einschreibungen.asp<\/a>.<\/p><p>Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte telefonisch an den Kindergarten Prags - Tel: <a href="tel:+390474749047">0474 74904<\/a>.<\/p><p><br><\/p><p>Sollten sie eine Unterstützung im digitale Bereich benötigen, können sie gerne per E-mail oder telefonisch einen Termin bei Miriam Plaikner vereinbaren.<\/p><p>Mail: <a href="mailto:miriam.plaikner@gemeinde.prags.bz.it">miriam.plaikner@gemeinde.prags.bz.it<\/a><\/p><p>Telefon: <a href="tel:+390474748675">0474 748675<\/a> (MO - FR) von 08:30 bis 12:00 Uhr<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prags.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219105448&detailonr=225416148-609">zum Artikel der Gemeinde<\/a>