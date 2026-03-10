<p>Die Gemeinde Prags gibt bekannt eine Rangordnung für die unbefristete Aufnahme nach Titeln und Prü-<br>fungen zur Besetzung einer Stelle in Vollzeit (<strong>100 %<\/strong>) im Mischberufsbild als <strong>Spezialisierte\/r Arbeiter\/in (Berufsbild Nr. 15) 50 %<\/strong> und <strong>Polizeihilfskraft (Berufsbild Nr. 23) 50 %<\/strong> in der 4. Funktionsebene zu erstellen.<\/p><p>Abgabe Gesuche innerhalb Freitag 03.04.2026 - 12:00 Uhr<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prags.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219105448&detailonr=225788787-609">zum Artikel der Gemeinde<\/a>