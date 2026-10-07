<p>Erteilung eines zeitweiligen Auftrages gemäß <abbr data-glossar-onr="225314356-677">Art.<\/abbr> 9 des <abbr data-glossar-onr="225314322-677">GD<\/abbr> <abbr data-glossar-onr="225702503-677">Nr.<\/abbr> 135\/2018 als Arzt für Allgemeinmedizin des einheitlichen Stellenplanes für die Grundversorgung im Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal an Herrn Dr. Alessandro Papini mit Wirksamkeit 15.10.2026.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.prettau.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219106198&detailonr=225827728-678">zum Artikel der Gemeinde<\/a>