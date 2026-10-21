<p>Im Rahmen der Zukunftswerkstatt „Dein Prettau – Deine Ideen – Deine Zukunft“ entwickelten 15 junge Prettauer*innen Visionen für die Gemeinde und nannten als wichtigste Zukunftsthemen vor allem leistbares Wohnen, die Sicherung der ärztlichen Versorgung sowie bessere Mobilität mit häufigeren Busverbindungen, Nightliner-Angeboten und sicheren Radwegen.<a href="https:\/\/gvccnet-my.sharepoint.com\/personal\/emanuela_steinhauser_prettau_it\/Documents\/Microsoft%20Copilot%20Chat-Dateien\/261006_GProRL%20Prettau_Kurzprotokoll_Jugendpartizipation_Final.pdf"><\/a><\/p>