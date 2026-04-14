<p>Es wird bekannt gegeben, dass vom<strong> 15.04.2026 <\/strong>bis zum<strong> 15.05.206<\/strong> der fünfte Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen im Rahmen der folgenden Aktion offen ist: <\/p><p><strong>5. Aufruf Aktion SRE04<\/strong> – Nicht-landwirtschaftliche Start-ups <\/p><p>Alle Informationen zum Aufruf, zu den förderfähigen Vorhaben und zu den notwendigen Unterlagen sind auf folgender Internetseite zugänglich: <a href="https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027">https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027<\/a> <\/p><p>Für weitere Informationen:<\/p><p>Lokale Aktionsgruppe Südtiroler Grenzland<\/p><p>Lead-Partner: Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Otto-Huber-Straße 13 - Meran<\/p><p>Koordinator Dr. Hubert Ungerer<\/p><p>Tel. <a href="tel:+393338022407">+39 333 8022407<\/a> - E-mail: <a href="mailto:hubert-ungerer@outlook.com">hubert-ungerer@outlook.com<\/a> <\/p>