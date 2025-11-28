<p>Mit Einführung des ½ Stunden-Takt bis Antholz Mittertal konnten einige Erfahrungen gesammelt werden. Um die Zuverlässigkeit des Dienstes zu gewährleisten, ist die Verlegung der bestehenden Haltestelle auf der Dietrich-von-Heufler-Straße in Richtung Bahnhof\/Bruneck erforderlich.<\/p><p><strong>Die neue Haltestellenposition befindet sich auf der Landesstraße 44 (siehe Abbildung). Die Aktivierung der neuen Haltestelle erfolgt mit Freitag, 5. Dezember 2025.<\/strong><\/p><p>Die Haltestelle auf der Dietrich-von-Heufler-Straße in Richtung Antholz bleibt bestehen, nachdem die bestehende Schleppkurve an der Kreuzung Oberrasner Straße mit der Landestraße 44 für die Fahrzeuge des ÖPNV nicht aureichend ist.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522362&mode=T&width=640&height=480&t=1764329181" class="fr-fil fr-dib width66" alt="bus" title=""><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522363&mode=T&width=640&height=480&t=1764329202" class="fr-fil fr-dib width66" alt="halte" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225775987-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>