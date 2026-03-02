<h2>Großes Vertrauen und starke Teamkultur zwischen Nutzern und Mitarbeitenden<\/h2><p><br><\/p><p><strong>Die Bezirksgemeinschaft Pustertal hat im Herbst 2025 unter Nutzerinnen und Nutzern sowie unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine umfangreiche Zufriedenheitsumfrage in den ambulanten Betreuungsdiensten aller vier Sprengel durchgeführt. Von den fast 850 Klientinnen und Klienten nahmen 361 Personen an der Erhebung teil. Abgefragt wurde die Zufriedenheit mit den Leistungen der Pflege zu Hause, der Pflegezentren und dem Dienst Essen auf Rädern.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Betreuungsqualität erhält Höchstnoten<\/strong><\/p><p>Das Gesamtergebnis fällt außergewöhnlich positiv aus: Die Betreuungsqualität wurde im Durchschnitt mit 9,6 von 10 Punkten bewertet. Besonders hervorgehoben wurden:<\/p><p>•Freundlichkeit, fachliche Kompetenz und respektvoller Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 9,7 Punkte<\/p><p>•Entlastung durch die Hauspflege: 9,8 Punkte<\/p><p>•Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Pflegeausführung: 9,7 Punkte<\/p><p>•Dauer der Betreuungszeit sowie Einhaltung der Uhrzeiten: 9,6 Punkte<\/p><p><br><\/p><p>„Qualität ist uns wichtig“, betont Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal. Die hohe Qualität der Betreuung trage wesentlich dazu bei, dass Menschen möglichst lange im vertrauten häuslichen Umfeld bleiben können.<\/p><p>Auch das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in die Mitarbeitenden der BZG Pustertal erreicht mit 9,6 Punkten eine der höchsten Bewertungen. Besonders geschätzt werden die Zeit für persönliche Gespräche und der respektvolle Umgang.<\/p><p>„Die Zufriedenheit mit der Arbeit unserer Mitarbeitenden ist sehr hoch. Es ist ihr großer Verdienst – ihnen gebührt unser Dank“, ergänzt Steger.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Verwaltung ebenfalls mit sehr guten Werten bewertet<\/strong><\/p><p>Auch die unterstützenden Verwaltungsleistungen erzielten hervorragende Noten:<\/p><p>•Beratung und Aktivierung des Dienstes<\/p><p>•Freundlichkeit<\/p><p>•Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen<\/p><p>Alle Werte bewegen sich zwischen 9,5 und 9,7 Punkten.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Essen auf Rädern: Ein unverzichtbarer Dienst<\/strong><\/p><p>Der Dienst Essen auf Rädern wurde als besonders wichtig erlebt. Die Befragten bewerteten die Qualität und Abwechslung des Essens sowie Organisation und Zustellung<\/p><p>mit sehr guten Ergebnissen.<\/p><p>Rückmeldungen wie „Ich bin vollkommen zufrieden, es könnte nicht besser sein!“, „Der Dienst ist eine große Hilfe“ oder „Sehr kompetente, fürsorgliche Mitarbeiterinnen!“ unterstreichen dies eindrucksvoll.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Hohe Zufriedenheit auch unter den Mitarbeitenden<\/strong><\/p><p>72 % der Mitarbeitenden des ambulanten Betreuungsdienstes beteiligten sich an der Umfrage. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Arbeitsmotivation (9,3 Punkte) und eine gute Bewertung von Urlaubsplanung, Weiterbildung, Arbeitszeiten und Informationsfluss. Gleichzeitig wird deutlich, dass steigende Anforderungen, Verkehrssituation und Personalmangel eine Belastung darstellen und bei Mittagsrahmenbedingungen sowie Entlohnung noch Verbesserungsbedarf besteht.<\/p><p>Besonders positiv hervorgehoben werden der starke Teamzusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und die Rolle der Vorgesetzten. „Besser kann die Bewertung kaum sein – und dennoch werden wir regelmäßig prüfen, wie wir diesen Qualitätsstandard halten und weiter verbessern können“, betont Patrick Psenner, Direktor der Sozialdienste Pustertal. Besonders freue ihn die hohe Zufriedenheit innerhalb der Teams.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Kontinuierliche Qualitätsentwicklung als Anspruch<\/strong><\/p><p>Eine regelmäßige Evaluation sozialer Dienstleistungen ist für die Bezirksgemeinschaft Pustertal zentral, um Verbesserungsbedarf zu erkennen und die Angebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Nur so kann der hohe Qualitätsstandard im sozialen Bereich langfristig gesichert werden.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><em>Weitere Informationen erhalten Sie in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <\/em><a href="tel:+390474412926"><em>0474412926<\/em><\/a><em>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:pr@bzgpust.it">pr@bzgpust.i<\/a><\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225787506-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>