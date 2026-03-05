<p>Der Bürgermeister der Gemeinde von Olang gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung einer Vollzeitstelle als Gemeindesekretär\/in (dritte Klasse, Gemeinde über 3.000 Einwohner - A1) ausgeschrieben ist.<\/p><p>Alle Infos unter:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534055&t=1772709023" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gemeinde Olang.pdf herunterladen (0.47 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225788145-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>