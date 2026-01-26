<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeinde Rasen-Antholz einen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung einer Stelle als <strong>Spezialisierter Koch\/Köchin i<\/strong>n Vollzeit - 4. Funktionsebene – Berufsbild Nr. 19 – ausschreibt. <strong>Einreichtermin der Dokumente bis spätestens: 26.02.2026 um 12.00 Uhr. <\/strong><\/p><p><strong> <\/strong>Für weitere Erklärungen und Auskünfte können sich die Interessenten an das Personalamt der Gemeinde Rasen-Antholz wenden. (Tel. 0474 496158 – <a href="mailto:personal@rasen-antholz.eu">personal@rasen-antholz.eu<\/a>)<\/p><p><strong>Ausschreibung:<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528633&t=1769429804" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">2026 - Ausschreibung - Koch Kindergarten Antholz Mittertal - 4.FE Vollzeit - signed.pdf herunterladen (0.59 MB)<\/a><\/p><p><strong>GESUCHVORDRUCK:<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528634&t=1769429817" class="fr-file fal fa-file-word">2026 - Gesuch um Zulassung zum öffentlichen Wettbewerb - 4.FE Koch - Kindergarten Antholz Mittertal.docx herunterladen (0.11 MB)<\/a><\/p><p><strong>Informationsblatt DATENSCHUTZ:<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528635&t=1769429838" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Informationsblatt gemäß Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 2016 679.pdf herunterladen (0.13 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225782719-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>