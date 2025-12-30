<p>Der Gemeindeausschuss hat mit Beschluss vom 30.12.2025 folgende Gästebetten für 2026 zur Verfügung gestellt:<\/p><p>10 Betten für die gastgewerbliche Tätigkeit<\/p><p>7 Betten für Privatzimmervermietung<\/p><p>5 Betten für Urlaub auf dem Bauernhof<\/p><p><strong>Achtung: das Gesuch darf nur über eine zertifizierte E-Mail eingereicht werden; im Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2026.<\/strong><\/p><p> Wir weisen darauf hin, dass die Verordnung über die Zuweisung von Betten mit Ratsbeschluss Nr. 77 vom 18.12.2025 abgeändert wurde!<\/p><p>Antragsvordruck finden Sie hier:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525455&t=1767097888" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Antrag Zuweisung Betten_dt-1.pdf herunterladen (0.12 MB)<\/a><\/p><p>Verordnung:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525434&t=1767089698" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Verordnung Bettenzuweisung.pdf herunterladen (0.3 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225779282-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>