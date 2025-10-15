<h2>Kostenloser Beratungsdienst: wir helfen, wenn der Alltag schwierig wird<\/h2><p>Die <strong>Demenzberatung<\/strong>, ein neuer Dienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal, richtet sich an Personen, die im Alltag mit der Pflege und Betreuung ihrer demenzerkrankten Familienmitglieder an ihre Grenzen stoßen und sich Unterstützung wünschen.<\/p><p><br><\/p><p>Das Angebot umfasst <strong>kostenfreie, persönliche und vertrauliche Beratungsgespräche<\/strong>, in denen Betroffene sich aussprechen können und praktische Tipps für den Umgang mit der Erkrankung erhalten. Ziel ist es, den Alltag zu erleichtern und Angehörige zu entlasten.<\/p><p><br><\/p><p>Interessierte können telefonisch einen Termin vereinbaren: <a href="tel:+390474554128">0474 554128<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a data-file-modal="openFileModal" href="https:\/\/www.gemeinde.olang.bz.it\/system\/web\/GetDocument.ashx?fileId=1516069&cts=1760442508&name=Flyer%20(3,86%20MB)%20-%20.PDF"><span title=""><\/span><abbr title="Datei für Eintrag: Bezirksgemeinschaft Pustertal startet einen neuen Dienst: Demenzberatung für Angehörige (3,86 Megabyte) - .PDF">Flyer (3,86 MB) - .PDF<\/abbr><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225769351-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>