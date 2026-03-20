<p><em>Unterstützung gesucht!<\/em><\/p><p><em>Familien können sich in herausfordernden Situationen befinden und zeitweise eine Unterstützung brauchen, um die Schwierigkeiten überwinden zu können. Wir suchen Familien, Paare oder Einzelpersonen, die ein Kind für einige Stunden oder Tage in der Woche begleiten können und dadurch der Familie des Kindes eine Unterstützung sind. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte unverbindlich an das Fachteam Familiäre Anvertrauung: Claudia Gasteiger und Lisa Hofmann - 0474 412925 - <\/em><a href="mailto:anvertrauung.affidamento@bzgpust.it"><em>anvertrauung.affidamento@bzgpust.it<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p><p>Weitere Informationen bitte auf dem Flyer:<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1536265&t=1774008563" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Flyer Hosch abissl Zeit für mi_dt_it.pdf herunterladen (0.23 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225790732-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>