<h2><strong>am Dienstag, 25. November um 17.00 Uhr vor der Stadtbibliothek Bruneck<\/strong><\/h2><p>Anlässlich des Internationalen Tags zur <strong>B<\/strong><strong>eseitigung von Gewalt an Frauen<\/strong>, am <strong>25.11.2025<\/strong>, organisiert der Frauenhausdienst Bruneck der Bezirksgemeinschaft Pustertal in Zusammenarbeit mit dem territorialen Anti-Gewalt-Netzwerk AGNET und der Stadtbibliothek Bruneck <strong>um 17:00 Uhr<\/strong> <strong>vor der Stadtbibliothek Bruneck<\/strong> die Veranstaltung: <strong>„… auf Angst trifft Mut“ <\/strong>und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. <\/p><p><br><\/p><p>Die Veranstaltung „… auf Angst trifft Mut“ lädt dazu ein, hinzusehen, zuzuhören und gemeinsam Perspektiven zu schaffen – für eine freie, starke und sichere Gesellschaft für alle.<\/p><p><br><\/p><p>Wir sprechen über erlebte und miterlebte Gewalt, über Gewalt in sozialen Medien und über Wege, wie Frauen sich aus Gewaltsituationen befreien können. Wir zeigen, dass wir als Gesellschaft Gewalt an Frauen nicht tolerieren – und dass Mut der erste Schritt zur Veränderung ist.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Was erwartet Sie an diesem Abend?<\/strong><\/p><ul><li>Videos von Jugendlichen des SoWiGym – entstanden in Workshops im Rahmen unserer Sensibilisierungsarbeit. Die Schülerinnen und Schüler haben sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt und ihre Sichtweise in eindrucksvollen Kurzfilmen verarbeitet.<\/li><li>Olivia Kaufmann präsentiert kraftvolle Slam-Texte, die berühren und zum Nachdenken anregen.<\/li><li>Musik von Medea & Aaron begleitet den Abend und schafft Raum für Emotion und Verbindung.<\/li><li>Für das leibliche Wohl sorgen Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule mit Kuchen und Keksen.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Stopp Gewalt an Frauen!<\/strong><\/p><p>Nur gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und Veränderung herbeiführen. <\/p><p>… für eine freie, starke und sichere Gesellschaft für alle!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225772931-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>