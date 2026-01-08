<p>Die Einschreibungen für das <strong>Kindergartenjahr 2026\/27<\/strong> erfolgen nur über das Onlineportal IOLE und zwar im Zeitraum vom <strong>08. bis 16. Jänner 2026<\/strong> – mit SPID, elektronischer Gesundheitskarte oder aktivierter Bürgerkarte.<\/p><p><strong>Eingeschrieben und zum Besuch zugelassen werden alle Kinder, die innerhalb Dezember 2026 das dritte Lebensjahr vollenden und die Impfpflicht erfüllen.<\/strong><\/p><p><strong>Verpflichtend ist der Kindergartenbesuch für alle Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind.<\/strong><\/p><p>Die Erziehungsverantwortlichen, die im verpflichtenden Kindergartenjahr selbst für die Bildung ihrer Kinder sorgen, müssen innerhalb der Einschreibefrist bei der Wohnsitzgemeinde eine Eigenerklärung darüber abgeben, mit den Kindern Bildungstätigkeiten durchzuführen, die den Rahmenrichtlinien für den Kindergarten in Südtirol entsprechen. Diese Eigenerklärung muss über die Verlinkung auf die Website der Deutschen Bildungsdirektion vom Portal „IOLE“ heruntergeladen und innerhalb der Einschreibefrist ausgefüllt via Mail oder in Papierform in der Gemeinde des Einzugsgebietes abgegeben werden.<\/p><p>Alle weiteren Details zum verpflichtenden Kindergartenjahr bleiben unverändert.<\/p><p>Im Rahmen der Einschreibung können Eltern wieder den Bedarf einer verlängerten Öffnungszeit deponieren, das Formular muss über einen entsprechenden Link bei der Online – Einschreibung heruntergeladen werden. Es wird per Hand ausgefüllt und muss an den Kindergartensprengel Bruneck geschickt werden.<\/p><p>Nachträgliche begründete Einschreibeanträge in den Kindergarten können vom 20. bis zum 22. August 2026 des Jahres, in dem das entsprechende Kindergartenjahr beginnt, ebenso in telematischer Form über das Online-Portal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol „IOLE“ eingereicht werden. Diese Anträge auf Einschreibung können nur im Rahmen von verfügbaren Plätzen und der bis dahin bereits zugewiesenen personellen Ressourcen angenommen werden.<\/p><p>Für weitere Informationen können sich interessierte Eltern gerne an den Kindergarten wenden und\/oder folgenden Links folgen:<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fcivis.bz.it%2Fde%2Fdienste%2Fdienst.html%3Fid%3D1037564%5D%28https%3A%2F%2Fcivis.bz.it%2Fde%2Fdienste%2Fdienst.html%3Fid%3D1037564%29&e=19869936&h=68ce87a7&f=y&p=y" title="civis.bz.it">https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1037564](https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1037564)<\/a><\/p><p>Die Kindergartenleiterinnen<\/p><p> <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225780200-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>