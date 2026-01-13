<p>Die Anlaufstelle für Pflege und Betreuung Hochpustertal bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, sich zu informieren und sich untereinander auszutauschen.<\/p><p>Das erste Treffen im Jahr 2026 findet am 19.01.2026 statt.<\/p><p><a data-file-modal="openFileModal" href="https:\/\/www.gemeinde.olang.bz.it\/system\/web\/GetDocument.ashx?fileId=1526860&cts=1768294263&name=Flyer%20(431%20KB)%20-%20.PDF"><span title=""><\/span><abbr title="Datei für Eintrag: ERINNERUNG - Unterstützung für die Pflege zu Hause - erster Termin 19.01.2026 (431 Kilobyte) - .PDF">Flyer (431 KB) - .PDF<\/abbr><\/a><\/p><p> <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225780977-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>