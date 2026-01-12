<p>Das Forstinspektorat Welsberg teilt mit, daß der jährliche Forstinformationstag 2026 am<\/p><p><strong>Mittwoch, 14.01.2026 um 14.00 Uhr im Kulturhaus in Oberrasen<\/strong><\/p><p>stattfindet.<\/p><p>Der heurige Schwerpunkt lautet "Geht dem Borkenkäfer im Pustertal die Puste aus?"<\/p><p>Es ist auch ein Überblick über die durchgeführten Regiearbeiten sowie ein kurzer Rückblick der Forststation geplant.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225780635-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>