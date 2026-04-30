<p>Das Forum Gesundheit teilt mit:<\/p><p>die Informationsreihe „Forum Gesundheit Südtirol“ geht - nach Meran und Neumarkt - in Bruneck weiter. Unter dem Motto „Wissen. Vorbeugen. Gesund leben“ sind alle Südtirolerinnen und Südtiroler eingeladen, sich über die eigene Gesundheit zu informieren, um eventuellen Krankheiten vorbeugen zu können. Im Rahmen von vier Informationsabenden informieren Expertinnen und Experten des Südtiroler Sanitätsbetriebes über Ursachen und Symptome verschiedener Krankheitsbilder, stellen moderne Therapiemöglichkeiten vor und geben Tipps für vorbeugendes Verhalten. Nicht zuletzt stehen die Expertinnen und Experten für Fragen zur Verfügung.<\/p><p>Die dritte Veranstaltung der heurigen Reihe findet in <strong>Bruneck<\/strong> zum Thema „<strong>Untersuchungen und Screenings: Was ist notwendig?<\/strong>“ statt. Expertinnen und Experten des Südtiroler Sanitätsbetriebes sprechen bei dieser Gelegenheit über die Fragen „Wann ist eine diagnostische Untersuchung wirklich notwendig?“ „Welche sind die wichtigsten derzeit laufenden Screening Programme?“. Dabei stehen insbesondere Vorsorgeprogramme im Mittelpunkt, die darauf abzielen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und damit die Behandlungschancen deutlich zu verbessern.<br> Anschließend an die Referate findet eine Diskussion am runden Tisch statt. An der Veranstaltung nimmt auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann teil.<\/p><p>Die Veranstaltung findet statt am <strong>Donnerstag, 21. Mai 2026, mit Beginn um 18.30 Uhr im Nobis in Bruneck (Europastraße 9, 39031 Bruneck). <\/strong><\/p><p>Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. <\/p><p>Während der Veranstaltung wird eine Simultanübersetzung in die Sprachen Deutsch und Italienisch angeboten. Der Eintritt ist frei.<\/p><p>Die Veranstaltung wird außerdem online per Livestream übertragen. Der Zugangslink wird am Veranstaltungstag hier bereitgestellt: <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.sabes.it%2Fde%2Fforum-gesundheit-suedtirol&e=19869936&h=95e8af87&f=y&p=y&m=4g5mTk52bCzPm7y" title="www.sabes.it">www.sabes.it\/de\/forum-gesundheit-suedtirol<\/a><\/p><p> Die nächste Veranstaltung der Reihe „Forum Gesundheit Südtirol“ findet dann am <strong>24. September 2026 in Brixen<\/strong> (Generationenhaus Guggenberg - Unterdrittelgasse 17, 39042 Brixen) mit Beginn um 18.30 Uhr statt.<\/p><p>Detaillierte Informationen zur gesamten Reihe können auf der Webseite <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.sabes.it%2Fde%2Fforum-gesundheit-suedtirol&e=19869936&h=95e8af87&f=y&p=y&m=4g5mTk52bCzPm7y" title="www.sabes.it">www.sabes.it\/de\/forum-gesundheit-suedtirol<\/a> nachgelesen werden.<\/p><p>Für etwaige Rückfragen oder weiterführende Auskünfte steht Ihnen Frau\/Herr xxx jederzeit gerne zur Verfügung:<\/p><p>E-Mail <a href="mailto:health.promotion@sabes.it">health.promotion@sabes.it<\/a><\/p><p>Telefonnummer: 0471 436536<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1541825&t=1777551683" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">260521 Forum Gesundheit _Bruneck_Inserat_150x100mm_DEU.pdf herunterladen (0.73 MB)<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225798554-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>